Министр юстиции Армении Артак Зейналян подтвердил сообщение о том, что ему угрожали.

«Да, я представил сообщение о преступлении», — отметил министр в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, что в адрес его и его семьи поступили угрозы и он обратился в правоохранительные органы.

На замечание о том, что подозреваемый в угрозах автор постов заявил СМИ, что лишь высказывал свое мнение, Артак Зейналян заявил: «Конечно, мне неприятно, что тайна следствия была опубликована. Если я представил заявление, следовательно, я вижу угрозу. Следствие выяснит что к чему, мы же будем соблюдать тайну следствия, так как вопрос касается также уважения к моей личной жизни». Министр добавил, что передал правоохранительным органам данные угрожавшего ему пользователя соцсетей. «Угрозы последовали за сделанным на прошлом брифинге заявлением, касающимся перешедшего границу азербайджанца. И не только угрозы», — заметил министр.

По данным СМИ, автором угроз был 35-летний житель села Бердаван Тавушской области Хорен Асланян. В беседе с Armlur.am он заявил, что был возмущен заявлением министра, согласно которому если следствие установит, что азербайджанец гражданское лицо, он может быть передан на родину. «Я оставил комментарий о том, что наш родственник тоже гражданское лицо, но противник его не отдает. Как вы сможете спать спокойно, если отдадите его? Видимо это заявление было воспринято как угроза», — заявил Асланян.

Minval.az