28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах туман, будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на южный. К вечеру возможны кратковременные дожди.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть западный ветер. В ряде западных районов республики ожидаются дожди.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем –12-17 градусов тепла. В горах ночью будет 0-3 градуса мороза, днем от до 5 градусов тепла.

Minval.az