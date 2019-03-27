Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения на юго-западе Ирана.

«Уважаемый господин президент, известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедших в вашей стране природных катаклизмов вызвало у меня чувство глубокой скорби», — говорится в тексте соболезнования, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

ИльхамАлиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования президенту Ирана, а также родным и близким погибших в результате наводнения, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым от природного катаклизма.

Minval.az