Магазин сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге подвергся «нашествию» подростков.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», толпа недорослей вломилась в супермаркет 25 марта в восьмом часу вечера. Похватав с прилавков товары, юные грабители разбежались.

Но далеко им уйти не удалось. Сотрудниками полиции задержаны 10 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них оказались семиклассник, четыре ученика девятых классов, трое учащихся колледжей и двое подростков 16-ти и 18-ти лет, которые нигде не учатся и не работают. Самый старший – гражданин Азербайджана.

Сумма материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Minval.az