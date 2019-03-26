На заседании правительства Эстонии было решено предоставить гражданство 11 лицам, которые выполнили все необходимые для этого условия, а также восстановить еще одно лицо в статусе гражданина Эстонии.

Эстонское гражданство получили гражданин Киргизии, гражданин Латвии, гражданин Финляндии, гражданин Шри Ланки, гражданин Турции, двое граждан Азербайджана и четверо граждан России.

Двум лицам в предоставлении эстонского гражданства было отказано. Оба человека совершали преступления и имеют судимости, сообщает «Столица».

Minval.az