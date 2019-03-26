31 марта в Уфе пройдет традиционный республиканский праздник «Навруз». Именно в этот день стартует первый чемпионат Уфы по плову.

Как пишет «Башинформ», впервые мероприятие состоится на площадке агропарка «ЕврАзия».

«Будем угощать всех настоящим пловом! И его хватит на всех, потому что заготовлены 10 казанов по 100 литров», — рассказал директор агропарка Тимур Мухамедзянов.

По словам организаторов, на улице прямо на глазах у гостей будут готовить самаркандский, таджикский, узбекский, бухарский, азербайджанский плов. Желающим раздадут рецепты. Каждый плов содержит свой фирменный секрет.

В празднике традиционно примут участие этносы из национальных культурных центров республики: башкиры, татары, таджики, узбеки, киргизы, туркмены, азербайджанцы, дагестанцы.

Minval.az