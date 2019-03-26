Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал изданию «Матч ТВ» о жизни в России.

О чувстве свободы.

— Я чувствую себя в России свободным. Потому что у меня есть финансовые возможности. За народ отвечать не могу.

О деньгах.

— Нет равенства между свободой и деньгами! Но финансы дают тебе возможность чувствовать себя комфортно. Хотя в первую очередь главное, чтобы комфортно было моей семье.

Я к деньгам отношусь достаточно спокойно. Если завтра все потеряю не дай Бог, то, думаю, что смогу перестроиться.

Я помню, откуда я, кем были мои родители. Они работали день и ночь ради благополучия семьи. Но деньги — комфорт.

О семейной жизни и ответственности.

— В молодости тратил все, что зарабатывал. Точнее не тратил, а прогуливал. Но это было до семьи. Когда семья появилась, стал более ответственным, – сказал Самедов.

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