Беларусь и Азербайджан усовершенствуют систему обмена информацией в сфере миграции.

Это предусмотрено межправительственным соглашением, законопроект о ратификации которого готовят к рассмотрению в Овальном зале депутаты, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Соглашение о сотрудничестве в области миграции обеспечит возможность обмена статистической, научно-методической и другой информацией, которая представляет взаимный интерес, опытом контроля за соблюдением миграционного законодательства. «Нормы документа нацелены на совершенствование системы обмена информацией в сфере миграции, координацию совместных действий, направленных на регулирование и управление миграционными процессами», — пояснил Олег Левшунов.

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