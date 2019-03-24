21 марта в Туркменистане отпраздновали Новруз байрамы. Президент Гурбангулы Бердымухамедов тоже принял участие в празднованиях, посадил дерево и напоследок спел министрам из окна своей машины, пишет «Хроника Туркменистана».

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