21 марта в Туркменистане отпраздновали Новруз байрамы. Президент Гурбангулы Бердымухамедов тоже принял участие в празднованиях, посадил дерево и напоследок спел министрам из окна своей машины, пишет «Хроника Туркменистана».
21 марта в Туркменистане отпраздновали Новруз байрамы. Президент Гурбангулы Бердымухамедов тоже принял участие в празднованиях, посадил дерево и напоследок спел министрам из окна своей машины, пишет «Хроника Туркменистана».
Дата: 2019/03/24 13:28
Раздел: Видео, Странности
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