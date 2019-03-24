Пропагандист Кремля Андрей Норкин вышел из себя и выгнал украинского политолога, главу Центра стратегических исследований Павла Жовниренко из прямого эфира, пишет «Обозреватель».

Конфликт произошел во время съемок пропагандистской программы росТВ «Место встречи» при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Авакова.

«Идите отдыхать!» — сказал Норкин украинцу. «Я здесь отдыхаю», — ответил тот ведущему.

Пропагандист пригрозил гостю студии охраной, однако тот сам покинул съемочную площадку.

«Я ухожу, но больше меня не приглашайте… Вы боитесь правды», — сказал Жовниренко.

Со словами «Россия будет свободна» и «Россия воспрянет ото сна» он ушел, после чего Норкин демонстративно перекрестился.

Украинский политолог решил пободаться с Андреем Норкиным прямо в студии «Места встречи». Напрасно pic.twitter.com/GgNFdqNV7s — НТВ (@ntvru) 21 марта 2019 г.

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