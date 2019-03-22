Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 23 марта.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами есть вероятность осадков. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-западный.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 765 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем — 55-60%.

23 марта в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами туман, в восточных районах моросящий дождь. Ближе к вечеру в некоторых западных районах есть вероятность дождя. Ветер западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az