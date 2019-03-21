В Башкирии осудили 26-летнего парня, который жестоко расправился со старушкой-процентщицей. Он задушил 75-летнюю пенсионерку, которая предоставляла нуждающимся денежные займы под проценты.

Как рассказали «Общественной электрогазете» в пресс-службе прокуратуры РБ, житель Белорецка был знаком с процентщицей, так как она давала деньги в долг его родственникам. Злоумышленник решил, что дома у пожилой женщины хранится крупная сумма денег. В феврале прошлого года он пришел к ней под видом клиента и совершил разбойное нападение. Молодой мужчина набросился на пенсионерку, задушил ее и похитил более 70 тысяч рублей.

С награбленным он отправился к себе на родину — в Азербайджан. Однако его замучила совесть, он вернулся в Россию и написал явку с повинной.

Во время судебного заседания он также частично признал свою вину, пояснив, что не планировал убивать и грабить пенсионерку, а совершил эти преступления спонтанно. Однако государственный обвинитель указал, что в момент совершения преступления мужчина был в перчатках и не оставил отпечатков пальцев. Это говорит о том, что преступление он планировал заранее.

На судебном процессе присутствовали присяжные заседатели. Они отвергли позицию обвиняемого и согласились со стороной государственного обвинения, признав мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшей) и п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем).

Верховный суд РБ приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, а также взыскал с него в пользу потерпевшей стороны компенсацию морального и материального вреда в сумме свыше 330 тысяч рублей.

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