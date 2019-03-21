Известный российский режиссер, заведующий кафедрой режиссуры во ВГИК Владимир Хотиненко в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» признался, что с нетерпением ждет своей поездки в Баку.

«Я в Баку, даст Бог, буду уже через пару недель. У нас сейчас идет столетие ВГИКа, и мы делегацией ездим по городам, родным для наших выпускников. И в Баку я полечу вместе с женой 8 апреля, чего с нетерпением жду. Жена никогда не бывала там и просто мечтает посетить этот замечательный город», — сообщил он.

«У меня много знакомых и учеников из Баку. Когда я учился на Высших курсах режиссеров и сценаристов игрового кино, у меня были сокурсники-бакинцы. Так что я очень жду, когда прилечу в столицу Азербайджана для этой пятидневной командировки», — подчеркнул Владимир Хотиненко.

Также режиссер прокомментировал тему гармонизации межнациональных отношений. «Необходимо поддерживать мир и согласие, а для этого требуется, прежде всего, проявлять терпение. Терпение – ключ ко многому. Именно об этом в своем время я снял фильм «Мусульманин», и он был принят очень правильно. В СССР был уникальный опыт совместной жизни огромного количества национальностей, обеспечивавшего, в частности, взаимное влияние друг на друга. Я не к тому, что не стоило разделять – но нужно сохранять связи», — призвал он.

«К сожалению, все кинематографии пострадали после разделения, но, слава Богу, сохранились связи, можно сказать, метафизические. Может быть, самое главное – это не рушить их. Нельзя рушить человеческие связи. Геополитика, исторические процессы – все это хорошо, но все образуется, если человек остается человеком и сохраняет контакты с другими людьми», — заключил Владимир Хотиненко.

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