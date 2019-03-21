Сценарии сохранения Владимира Путина у власти по окончанию срока его президентских полномочий в 2024 году, о которых написало агентство Bloomberg, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это такие вольные упражнения», — сказал Песков.

«В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию майского плана, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами», — добавил он.

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