В Кремле рассматривают несколько сценариев сохранения власти Владимиром Путиным после истечения его второго президентского срока в 2024 году, сообщает Bloomberg.

Три источника агентства, близкие к Кремлю, утверждают, что некоторые представители российской элиты настаивают на том, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше. Один из сценариев предполагает создание единого государства с Белоруссией, которое возглавит Путин, однако эта идея встречает сопротивление белорусской стороны.

Другой сценарий основан на примере Казахстана — Путин передаст ключевые президентские полномочия Совету безопасности или Государственному совету и возглавит их. Политический консультант Кремля Андрей Колядин подчеркнул, что переходный вариант, используемый Казахстаном, может удовлетворить политическую элиту, которая захочет иметь «арбитра» после передачи власти преемнику. При этом Bloomberg подчеркивает, что в передаче власти вряд ли будут участвовать дочери Путина, тогда как в Казахстане старшая дочь Нурсултана Назарбаева возглавила сенат страны на следующий день после его отставки.

Однако, как пишет Bloomberg, «никто не уверен», что Путин сможет осуществить безболезненный переход власти без последующей борьбы между «конкурирующими лагерями Кремля». Источники издания подчеркивают, что ни один из обсуждаемых сценариев не согласован. При этом Bloomberg не уточняет, рассматривается ли в этот раз схема, использованная в 2008 году, когда Путин стал премьер-министром России, а президентом — Дмитрий Медведев.