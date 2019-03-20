Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает сайт главы государства.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Сердечно поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Казахстан.

Азербайджан и Казахстан связывают многовековые узы дружбы и сотрудничества. Уверен, что наши межгосударственные отношения, основанные на этих добрых традициях, будут и впредь развиваться и расширяться на благо наших народов и стран. Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей предстоящей деятельности на посту главы государства»,- говорится в поздравлении.

Minval.az