«Азербайджан будет экспортировать текстильные товары в ряд европейских стран, включая Португалию».

Об этом Report заявила председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров текстиля Азербайджана Мехрибан Ахундова.

«Планируется отправить 100% хлопковую пряжу в Португалию в объеме 60-100 тонн. Подписан годовой контракт со страной, и в начале каждого месяца будет согласовываться цена продажи продукции. Кроме того, намечены переговоры по экспорту с другими европейскими странами — Великобританией, Польшей и Эстонией. Если экспорт в Эстонию осуществится, текстильная продукция из Азербайджана может быть экспортирована в страны Северной Европы», — сказала М.Ахундова.

По словам председателя, Азербайджан в настоящее время экспортирует текстиль в Россию, Украину, Беларусь, Турцию и Иран: «К примеру, экспорт в Россию начался в 2016 году. Стоимость экспорта в соседнюю страну в прошлом году превысила 5 млн долларов. Каждый год наблюдается рост экспорта в Россию почти на 20%, мы ожидаем подобного роста и в этом году».

Minval.az