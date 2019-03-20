20 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил лидеру казахского народа, председателю Совета безопасности Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Глава нашего государства подчеркнул, что за период президентской деятельности Нурсултан Назарбаев приложил неустанные усилия для обеспечения развития, благосостояния и стабильности Казахстана, отметил, что его дружественные отношения с общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым заложили основу двусторонних связей между нашими странами. президент Ильхам Алиев пожелал Нурсултану Назарбаеву успехов в дальнейшей деятельности, крепкого здоровья.

Нурсултан Назарбаев выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и добрые слова.

Президент Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь успешно развиваться во всех сферах.

Minval.az