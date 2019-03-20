21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами есть вероятность осадков. Будет преобладать северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем — 50-60%.

21 марта в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются дожди. В горных территориях есть вероятность снега. В отдельных местах возможен туман. Ветер западный. Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az