Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил соотечественников по случаю праздника Новруз.

«Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас по случаю Новруз байрамы. Новруз – любимый праздник нашего народа. Азербайджанский народ на протяжении веков отмечает Новруз байрамы. Мы встречаем этот праздник с хорошими результатами. Азербайджан успешно и всесторонне развивается. Все стоящие перед нами задачи выполняются. Азербайджанское государство построено на глубоких национально-духовных корнях. Новруз – наше национальное достояние.

В период после предыдущего Новруз байрамы произошло много важных событий. В апреле состоялись президентские выборы, и азербайджанский народ вновь оказал мне большое доверие, большую поддержку. Я благодарен родному народу за эту поддержку и веру. Воспринимаю эту поддержку как оценку проделанной в последние годы работы, а также как поддержку нового этапа объявленных накануне президентских выборов реформ. После президентских выборов стали проводиться широкомасштабные реформы. Азербайджанский народ уже видит и дальше будет видеть результаты данных реформ.

Спустя два месяца после Новруз байрамы в жизни нашей страны произошло очень важное событие. В мае состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Это – исторический проект. Реализация данного проекта обеспечит долгосрочное, устойчивое развитие нашей страны, защитит наши политические и экономические интересы. В мае был сдан в эксплуатацию еще один крупный проект, мы отметили открытие Алятского международного морского торгового порта. Начало функционирования данного порта, а в 2017 году – железной дороги Баку-Тбилиси-Карс превратило Азербайджан в важный международный транспортный центр на евразийском пространстве. Сегодня мы успешно придаем импульс деятельности коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан осуществляет успешную деятельность в обоих проектах. Могу сказать, что в данных проектах участвует более 10 стран, но лишь одна страна – Азербайджан принимает активное участие и в транспортном коридоре Север-Юг, и в транспортном коридоре Восток-Запад, является автором многих инициатив.

В июне произошло еще одно историческое событие – состоялась церемония открытия газопровода TANAP. Реализация данного проекта является основным условием для начала деятельности Южного газового коридора в целом. Мы успешно отметили это историческое событие, и сегодня дополнительный объем азербайджанского газа транспортируется по трубопроводу TANAP на мировые рынки.

В прошлом году мы вывели на орбиту третий спутник, еще раз продемонстрировав, что Азербайджан успешно и стремительно развивается в технологическом отношении. Развитие космической промышленности является одним из наших приоритетов.

В прошлом году мы обеспечили исполнение третьей Государственной программы социально-экономического развития регионов. Программа была перевыполнена, а исполнение трех программ привело к большим переменам. Мы реконструировали, можно сказать, всю нашу инфраструктуру. Азербайджан с точки зрения инфраструктуры развивается очень высокими темпами. Достаточно сказать, что в рамках трех программ мы приступили к экспорту электроэнергии, обеспечение внутри страны – полное, хотя в прежние годы мы зависели от импорта. Мы довели газификацию до 95 процентов, что является одним из самых высоких, лучших показателей в мировом масштабе. В большинство наших городов были проложены линии чистой питьевой воды, и этот процесс продолжается. Построено пятнадцать тысяч километров новых дорог, и по подсчетам Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по уровню, качеству дорожной инфраструктуры находится на 34-м месте в мировом масштабе. Возведены объекты социальной инфраструктуры, построены или реконструированы более 3200 школ, свыше 640 медицинских учреждений. Создано более двух миллионов новых рабочих мест. Население увеличилось на 1,6 миллиона человек.

Укрепляются наши международные позиции. Сегодня Азербайджан наладил очень эффективные, деловые двусторонние отношения со многими странами. Во многих случаях Азербайджан является инициатором многостороннего формата сотрудничества. Наши связи с соседними государствами вступили в новый этап. Для любой страны отношения с соседями имеют особое значение. Очень рад, что нам удалось наладить с соседними странами плодотворные, деловые отношения, основанные на взаимном уважении. Развиваются наши связи с мусульманскими странами, Организация исламского сотрудничества высоко оценивает деятельность Азербайджана в этой области. Наш вклад в исламскую солидарность получает высокую оценку во всем мусульманском мире.

Летом прошлого года был парафирован документ о приоритетах партнерства с Европейским Союзом. Это – очень важный документ. Особенно если учесть, что в нем имеются специальные параграфы, отражены особые мысли, касающиеся территориальной целостности, суверенитета неприкосновенности границ Азербайджана. Конечно, это – очень важный вопрос, имеющий огромное значение особенно для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Что касается урегулирования конфликта, то позиция Азербайджана остается неизменной. Этот конфликт должен быть разрешен только в рамках территориальной целостности нашей страны. Нагорный Карабах является нашим историческим краем, и скорейшее урегулирование конфликта должно быть основано только на нормах и принципах международного права. Как вам известно, армянская сторона подняла вопросы об изменении формата переговоров. Однако Азербайджан, естественно, не может принять это. Одновременно послы стран-сопредседателей Минской группы – представители США, Франции и России, выступив с серьезным заявлением, отметили, что формат должен остаться неизменным. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского Союза. То есть, это однозначно является серьезным сигналом для Армении, а также свидетельствует о том, что позиция Азербайджана обретает еще большую поддержку.

Урегулирование конфликта приведет к обеспечению мира и стабильности в регионе. Конечно, Азербайджан стремится и будет стремиться к тому, чтобы этот вопрос в скором времени нашел решение только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны.

Наряду с этим, мы, конечно, наращиваем нашу военную мощь. Два проведенных в прошлом году военных парада продемонстрировали всему миру нашу военную мощь. В этом году и в последующие годы мы будем делать все необходимое для строительства армии. Реконструировано, можно сказать, абсолютное большинство наших воинских частей. Азербайджанская армия оснащается самой современной техникой и наша боеспособность с каждым днем растет. Сегодня Новруз байрамы отмечают в том числе в Джоджуг Марджанлы. Строительство, восстановление Джоджуг Марджанлы, возвращение туда жизни – наше историческое достижение. Сегодня Джоджуг Марджанлы является свидетельством несгибаемого духа азербайджанского народа.

Как вам известно, сегодня Азербайджан вступил в новый этап реформ. Они всесторонни. Экономические реформы позволяют нам получать дополнительные доходы, и доходы нашего бюджета увеличились. В январе-феврале нынешнего года бюджетные поступления выросли на 150 миллионов манатов. Это позволяет нам направлять данные средства на социальные проекты. Как я уже отметил, после прошлогодних президентских выборов началась работа над серьезными реформами. А сегодня утвержден очень серьезный социальный пакет, и в результате этих социальных инициатив более 3 миллионов человек улучшают свое материальное, финансовое положение. Как вам известно, минимальная заработная плата и минимальная пенсия увеличились почти на 40 процентов. В среднем примерно вдвое выросли социальные пособия. На 50 процентов повышено пособие, выплачиваемое переселенцам. Увеличились стипендии студентов, пособия, выплачиваемые семьям шехидов, другие социальные выплаты. Подписан соответствующий указ, связанный с документированием многоквартирных зданий. Подписан очень серьезный указ, касающийся решения проблемных кредитов. Могу сказать, что данный указ не имеет аналога в мире и охватывает 800 тысяч человек. То есть, Азербайджанское государство еще раз демонстрирует, что находится рядом со своим гражданином.

С ростом нашей экономической мощи социальные вопросы будут решаться в еще более широком масштабе. А экономический рост налицо. За два месяца нынешнего года валовой внутренний продукт возрос на 3 процента. Это – самый высокий показатель за последние годы. На 4,6 процента увеличилось промышленное производство. Это тоже хороший показатель. Однако самый большой рост касается промышленного производства в ненефтяном секторе. Он составил 15,5 процента. Считаю, что это — мировой рекорд и результат проводимой в последние годы политики продуманных серьезных экономических реформ.

Реформы будут углубляться. Альтернативы им нет. Политические реформы, экономические реформы, реформы в социальной сфере, реформы в судебно-правовой системе — соответствующие указания уже даны, готовится пакет документов, — в области образования, здравоохранения, во всех сферах Азербайджан вступил в новый этап. Азербайджан обновляется, наращивает свою мощь и модернизируется. Мы построили сильное государство на глубоких национально-духовных корнях. Никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас. Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Они воодушевляют, побуждают нас смотреть в будущее с еще большим оптимизмом.

Я абсолютно уверен, что мы успешно завершим нынешний год. Отныне Азербайджан будет идти исключительно по пути развития и прогресса, социальное положение граждан с каждым годом будет улучшаться.

Дорогие соотечественники, еще раз сердечно поздравляю вас с этим прекрасным праздником Весны. Желаю вам здоровья, счастья. С праздником», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az