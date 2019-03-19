Бывший форвард сборной Азербайджана по футболу Вагиф Джавадов в беседе с изданием «Азериспорт» высказал свои ожидания от предстоящего матча «милли» в отборочном цикле ЕВРО-2020 против Хорватии в Загребе.

«Против кого бы ни играл в национальной команде, я никогда не думал о поражении. Какого бы уровня соперник ни был. Да, хорваты на две головы сильнее. Несмотря на это, в футболе все может быть. Хотя, естественно, будет сложно. Ведь они по всем компонентам нас превосходят. Все же, надеюсь на лучшее, в том числе и в плане результата. По крайней мере, своей игрой команда не должна ударить в грязь лицом», — заявил Джавадов.

Говоря о том, может ли повториться результат пятилетней давности, когда в отборочном матче ЧМ-2016 «милли» уступила на выезде Хорватии 0:6, нападающий отметил: «Я надеюсь, такого счета не будет. Жду хорошей игры. Возможно, результат при этом будет не тем, но страна останется довольно игрой. Хотя, даже сейчас что-то сложно прогнозировать, ведь у нас новый тренер, и никто не знает, как пойдет наша игра».

Джавадов также согласен с тем, что у нынешней сборной Азербайджана нет лидера, который повел бы за собой команду. «Если раньше в составе всегда было несколько лидеров, которые могли бы собрать команду, сделать что-то сильное для нее, то теперь мы их не видим. Хотя со временем могут проявиться лидерские качества, и это расставит все по местам. Так или иначе, желаю ребятам удачи. Надо выходить на поле и биться».

Minval.az