В связи с закрытием аэропорта «Ататюрк», начиная с 7 апреля 2019 года все рейсы AZAL в Стамбул будут выполняться в новый аэропорт (Istanbul New Airport).

Отметим, что в рамках летнего расписания на 2019 год (с 31 марта по 26 октября), «Азербайджанские Авиалинии» выполняют три рейса в день по маршруту Баку-Стамбул-Баку, а в период с 1 мая по 6 октября – четыре рейса в день.

Новый аэропорт расположен в районе Арнавуткёй европейской части Стамбула, в 35 километрах от центра города. Аэропорт обслуживают несколько автобусных маршрутов, а к 2020 году на территории аэропорта ожидается открытие станции метро.

Трансферные пассажиры, уже приобретшие авиабилеты, не испытают неудобств с пересадкой, так как и рейсы других авиакомпаний, ранее выполняющиеся в аэропорт «Ататюрк», будут осуществляться из нового аэропорта Стамбула.

Minval.az