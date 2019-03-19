Азербайджан ограничил ввоз животных и продукции животноводства из Краснокаменского района Забайкальского края России, говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности (АПБ).

«Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение ящура среди зверей в Краснокаменском районе Забайкальского края Российской Федерации. В этой связи принято решение о временном ограничении импорта животных и продукции животного характера из Краснокаменского района Забайкальского края на территорию Азербайджана», — говорится в сообщении.

АПБ с целью усиления контроля обратилось в соответствующую структуру Госкомтаможни Азербайджана с просьбой дезинфицировать на таможенно-пропускных пунктах транспортные средства, въезжающие из Приморского края РФ или следующие транзитом через указанные регионы.

Minval.az