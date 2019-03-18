Сборная Азербайджана по триатлону открыла соревновательный сезон в Австралии. Команда выступила на первом в текущем году Кубке мира, который принимала Мулулаба (Австралия).

Как сообщает «Азериспорт», Ростислав Певцов и Ксения Левковская заложили предсезонную базу подготовки в ходе зимний сборов на Кипре, после чего отправились на Зеленый континент. Сам Кубок мира являлся этапов олимпийской квалификации, поэтому триатлеты боролись не только за призовые места, но и за очки в зачет отбора в Токио.

В мужском зачете на старт вышли атлеты 64 атлета, которые соревновались в формате спринта. Ростислав финишировал шестым, преодолев всю дистанцию за 52 минуты и 27 секунд. При этом, в беговом сегменте он показал третий результат и продолжает набирать форму в преддверии главных стартов сезона.

Победу отпраздновал канадец Тайлер Миславчик, серебро завоевал австралиец Брендон Копеленд, а замкнул тройку призеров Валентин Вернс из Германии.

В женском зачете Ксения Левковская стала двадцать третьей, а всего на старт вышли 46 спортсменок. Триатлетка сборной Азербайджана также смогла пополнить свой очковый багаж в борьбе за лицензию на Олимпиаду.

Победа осталась за австралийкой Джентле Эшлей, вслед за которой к финишу пришли Рене Томлин из США и итальянка Анжелика Олмо.

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