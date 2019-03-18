В России общественно-политический деятель, азербайджанец Эльнур Гусейнов получил должность.

Как сообщает Report, он был избран председателем Ассамблеи народов России по Кировской области.

Отметим, что Э.Гусейнов является президентом действующего в Кировской области фонда «Азербайджан» и членом Общественной Палаты России от Кировской области. Долгие годы он занимается общественно-политической деятельностью в Кировской области. Был награжден благодарностью и медалями бывшим президентом России Дмитрием Медведевым (нынешний премьер-министр) и губернатором Кировской области за участие в благотворительных мероприятиях. Э.Гусейнов является идейным автором проектов «Террор не имеет национальности», «Парад дружбы народов».

Minval.az