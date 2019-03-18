Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич провел пресс-конференцию, посвященную началу сборов команды перед матчами отборочного турнира ЕВРО-2020 против Азербайджана (21 марта) и Венгрии (24 марта).

«В квалификации нам никогда не было легко. Я надеюсь, что это время пройдет без стресса», — сказал Далич, передает «Азериспорт».

Известно, что Шиме Врсалько, Йосип Пиварич, Марко Пьяца отсутствуют из-за травм, а у Ивана Стринича проблемы с сердцем. Наряду с этим не сыграет Деян Ловрен, в то время как у Матея Митровича и Анте Ребича мелкие повреждения. На выходных также небольшую травму получил Тин Едвай.

«Мы решили вызвать Петковича и Бартолеца, они заслужили приглашения в сборную. Пьяца также работает очень много, но ему понадобится много энергии и сил, чтобы восстановиться. Бартолец вызван из-за Едвая, который, вероятно, не будет готов к матчу с Азербайджаном. У нас сегодня будет восстановительная тренировка, впереди еще два дня активной подготовки. Я прошу болельщиков продолжить поддерживать нас», — сказал он.

По поводу травм, Далич отметил: «Я не хочу выглядеть негативно. Из защитников, игравших на чемпионате мира, есть только Вида. Ребич получил травму, за клуб сыграл всего 15 минут. Брозович также вышел на поле. Самая большая головная боль в защите, эти ребята никогда не играли в таком сочетании. Это будет сложно».

Что касается вратарской позиции, то, по его словам, Калинич и Ливакович являются конкурентами за место в стартовом составе.

«Мы ждем два сложных матча. Сборная Азербайджана – команда, которую нельзя игнорировать и недооценивать. Нужно быть осторожным. Они играют с двумя быстрыми футболистами впереди, плюс Алмейда действует чуть глубже. Все будет зависеть от нас. Пока не могу сказать, кто будет играть в стартовом составе. Важно, чтобы между обороной и полузащитой не было разрывов. Юрчевич пригласил в сборную Азербайджана 5-6 новых игроков, которые до сих пор не были в центре внимания», — рассказал Далич.

Minval.az