Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана обратилась в международные организации за содействием в вопросе возвращения на родину душевнобольного жителя Газахского района, перешедшего армяно-азербайджанскую границу и раненого армянскими военнослужащими.

«Взятый на учет в психиатрической клинике Газахского района житель села Юхары Салахлы Эльвин Ибрагимов в ночь с 15 на 16 марта, заблудившись, оказался на территории Ноемберянского района Армении, где получил ранение в результате стрельбы, открытой армянскими военнослужащими», — говорится в обращении Госкомиссии, сообщает агенство «Интерфакс-Азербайджан».

В документе отмечается, что соответствующие международные организации подтвердили информацию о ранении гражданина Азербайджана и задержании его армянскими военнослужащими, отметив, что безопасности Э.Ибрагимова ничего не угрожает.

Minval.az