Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутат Сиявуш Новрузов назвал «необъективным» доклад Государственного департамента США о состоянии прав человека в мире в 2018 году.

Комментируя бакинской службе радио «Голос Америки» доклад, в котором говорится о фактах нарушений прав человека в Азербайджане, Новрузов назвал доклад «необъективным и односторонним». По его мнению, «подготовка подобных отчетов служит определенным интересам».

По все видимости, депутат не ознакомился с его полным текстом. В докладе нашло место упоминание сепаратистов в адрес населения Карабаха. В документе Госдепа сказано: «Сепаратисты при поддержке Армении продолжают контролировать большую часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих районов Азербайджана».

Minval.az