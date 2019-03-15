Позиция США по Карабаху отражается в подходах сопредседателей МГ ОБСЕ.

Как передает news.am, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя формулировки, содержащиеся в очередном докладе Госдепа США по правам человека.

«В этом нет ничего нового, формулировка повторяется из года в год. США член Минской группы ОБСЕ и прилагает усилия для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Позиция США по Карабаху отражается в подходах сопредседателей МГ ОБСЕ. Армения неоднократно выражала содействие и готовность к урегулированию вопроса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отметила пресс-секретарь МИД.

Отмечается, что в докладе нашло место упоминание сепаратистов в адрес населения Карабаха:

«Сепаратисты при поддержке Армении продолжали контролировать большую часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих территорий Азербайджана», — говорится в ежегодном докладе Госдепа США по правам человека за 2018 год.

В документе подчеркивается, что окончательный статус Нагорного Карабаха остается предметом обсуждения в рамках международного посреднического мандата Минской группы ОБСЕ.

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