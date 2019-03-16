Более 14 килограммов наркотиков были обнаружены и изъяты у жителя Джалилабадского района Адиля Бахшиева в результате успешных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного управления полиции.

Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Отмечается, что во время осмотра автомобиля Бахшиева был обнаружен и изъят один килограмм героина. В ходе расследования в его доме было обнаружено более 7 килограммов героина, более 5 килограммов опия и 815 граммов метамфетамина.

В связи с фактом было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Minval.az