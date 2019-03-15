Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение об изменении погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, с вечера 17 марта по вторую половину дня 19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра достигнет 15-18 м/с, временами 20-25 м/с, 18 марта в некоторых местах полуострова скорость ветра временами усилится до 28 м/с, местами ожидаются дожди. Вечером 20 марта осадки прекратятся.

Столбики термометров опустятся на 4-7 градусов.

С дневных часов 17 марта до вечера 20 марта начиная с западных районов Азербайджана временами ожидается дождь, в горных и некоторых предгорных районах — мокрый снег и снег. В некоторых местах осадки примут интенсивный характер. 17-19 марта скорость западного ветра составит 15-20 м/с, в некоторых местах усилится до 23-28 м/с.

Похолодает на 5-8 градусов. Уровень рек может подняться.

Minval.az