Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта, совершенного в мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

«Уважаемая госпожа Премьер-министр,

Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения на мечеть в городе Крайстчерч.

Крайне возмущены этим жестоким террористическим актом, решительно поддерживаем усилия международного сообщества против всех форм и проявлений терроризма.

В связи с этим чудовищным происшествием от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Новой Зеландии, желаю скорейшего выздоровления раненых», — говорится в тексте соболезнования.

Minval.az