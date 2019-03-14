В Ереване произошли столкновения между полицией и митингующими против сноса кафе на площади свободы.

Демонтаж кафе в центре Еревана начался утром 13 марта, это вызвало бурное недовольство работников и владельцев заведений. Они требуют остановить процесс и позволить нормально работать дальше. Владельцы заявляют, что вложили деньги, обустроили и привели в порядок территорию, а демонтаж грозит им финансовыми потерями. К тому же без работы останутся десятки людей. Власти столицы уже заявили, что решение на сей счет окончательное.

Граждане окружили трактор, чтобы не позволить демонтаж кафе. «За счет этой работы я содержу свою мать, как я буду жить дальше, скажите?!» — сказал полицейским и сотрудникам мэрии сотрудник одного из кафе.

«Разве мы сделали революцию, чтобы сегодня остаться без работы? Мы содержим семьи. Решили взять и разрушить все за один день. Где премьер-министр, руководитель района, или руководитель района боится, не может прийти сюда. Вчера мы пошли, добрались до мэрии, а он сбежал оттуда. Что, боится народа? Сейчас хочу обратиться правительству Пашиняна. Когда Никол Пашинян говорит, что Республиканцы были плохими, Республиканцы грабили, сегодня я отвечаю ему: господин Пашинян, Республиканцы не были плохими, может быть, грабили, но не разрушали. И года нет, как он пришел к власти, а уже разрушает все, вместо того, чтобы строить, не думая о том, что более 1000 семей лишаются работы», — сказал другой участник акции.

News.am сообщает, что один из полицейских заявил, что его ударил демонстрант. «Да кто ты такой, чтобы ударять полицейского?», — возмутился полицейский, после чего началась потасовка.

В результате потасовки в университетскую больницу №1 госпитализированы двое полицейских и одно гражданское лицо. Более того, в потасовке пострадала и депутат парламента от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян. Она получила травму ноги.

Полиция начала подвергать приводу активистов. Шестнадцать человек из перекрывших дорогу работников демонтируемых кафе были доставлены в центральный отдел полиции. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Minval.az