Завтра Азербайджан и Иран подпишут договор о создании совместного предприятия по производству автобусов Scania в Гаджигабульском промышленном квартале.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Шахин Мустафаев на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

Министр отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и Ираном в 2018 году увеличился на 74% по сравнению с 2017 годом: «Наше сотрудничество имеет региональное значение. В частности, транспортный коридор Север-Юг имеет решающее значение в наших отношениях. В прошлом году грузоперевозки по этому коридору увеличились более чем в 10 раз. К концу следующего года будет введена в эксплуатацию новая автомагистраль до границы с Россией. Иранские предприниматели смогут использовать высококлассную инфраструктуру для перевозки грузов».

Minval.az