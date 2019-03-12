Начало поставок газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) запланировано на первое июля 2019 года.

Об этом сказал журналистам гендиректор компании TANAP Салтук Дюзйол в приграничной с Грецией турецкой провинции Эдирне.

По его словам, к тестовым работам в преддверии начала поставок газа в Европу планируется приступить после 15 апреля, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агенство «Anadolu».

На конец февраля в рамках проекта TANAP завершено 98 процентов работ, отметил гендиректор.

С 30 июня 2018-го по 28 февраля 2019 года в Турцию по TANAP поступило 1,25 млрд кубометров газа, к июню нынешнего года этот показатель вырастет до 2 млрд кубометров, а к концу года — до 4 млрд кубометров, сказал Дюзйол.

По его словам, на сегодняшний день пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров газа в год.

Благодаря строительству новых компрессорных станций этот показатель вырастет до 24 млрд кубометров в год, и в будущем планируется вывести газопровод на проектную мощность в 31 млрд кубометров газа в год, сказал Дюзйол.

Гендиректор сообщил, что стоимость проекта первоначально составляла 11,77 млрд долларов, но благодаря экономии этот показатель удалось сократить до 7 млрд долларов.

Общая протяженность TANAP составляет 1 850 километров. Трубопровод строится до приграничного с Грецией района Ипсала в турецкой провинции Эдирне, где он будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 млрд кубометров газа в год.

Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу.

На первом этапе турецкая компания BOTAŞ до июня 2019 года сможет закупать 2 млрд кубометров газа в год. Этот показатель будет увеличен на 2 млрд кубометров в год и достигнет 6 млрд кубометров в 2021 году.

В проекте TANAP 51 процент принадлежит ЗАО «Южный газовый коридор», семь процентов — SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании SOCAR, 30 процентов – BOTAŞ и 12 процентов — BP.

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