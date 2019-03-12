Завтра в части города Сумгайыт и Абшеронского района Азербайджана будут перебои в подаче газа, сообщает ПО «Азеригаз».

Согласно сообщению, завтра с 10:00 и до завершения ремонтных работ в связи с подключением газовой линии среднего давления, проведенной в жилой комплес для вынужденных переселенцев на улице Кероглу в 12 микрорайоне города Сумгайыт, к источнику газоснабжения, и ликвидацией утечки газа, обнаруженной на 23-м километре магистрального газопровода «Гарадаг-Сумгайыт», будут перебои в подаче газа в части города Сумгайт, а также в городе Хырдалан, поселках Джейранбатан, Сарай, Хокмали, Атялы, Гобу, Даш Гуздек, Ашагы Гуздек, Чичек, Мушфигабад и 28 Мая Абшеронского района, передает Trend.

Ремонтные работы будут завершены в течение дня, и подача газа будет восстановлена. В связи с перебоями в подаче газа, ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

Minval.az