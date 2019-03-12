“При подготовке нового закона по трансплантации человеческих органов было обсуждено, что проблемы создает то, что донором-реципиентом должны быть только родственники».

Как сообщает Report, об этом сказал зампредседателя парламентского комитета по здравоохренению Муса Гулиев во время слушаний в связи с донорством человеческих органов и трансплантацией, созданного данным комитетом Милли Меджлиса.

М.Гулиев отметил, что в действующем законодательстве донорство запрещено не для родственников: «В мировой практике, в частности в Турции, на основе отзыва комитета этики разрешается добровольное (с условием, что нет купли-продажи) донорство не родственника. Если кто-то хочет предпринять гуманный шаг, неверно противодействовать этому. Донор может быть родственником, а может и не быть».

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