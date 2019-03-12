13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром и вечером местами будет туман. Юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 50-60, днем – 40-45 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем –19-24 градусов тепла. В горах ночью будет от 2-6 градусов мороза, днем – 7-12 градусов тепла.

Minval.az