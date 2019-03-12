18-29 марта в Совместном тренировочном и оценочном центре НАТО и Грузии (JTEC) пройдут «Учения НАТО-Грузия 2019».

Как сообщает «Грузия Онлайн», в «Учениях НАТО-Грузия 2019» примут участие более 350 военнослужащих из 21 государства союзника (Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция и США) и четырех стран-партнеров НАТО (Азербайджан, Финляндия, Грузия и Швеция).

Министерство обороны Грузии сообщает, что «Учения НАТО-Грузия 2019» являются вторыми учениями в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP). Первое совместные учения состоялось в 2016 году.

«Учения НАТО-Грузия 2019» являются наиболее важными учениями для Грузии и краеугольным камнем для усиления военно-политического сотрудничества между НАТО и Грузией» — заявляет Министерство обороны и там же отмечает, что «учения ставят своей целью повышение взаимодействия Вооруженных сил Грузии, и стран членов альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Вооруженных сил Грузии».

Руководить процессом планирования и проведения «Учений НАТО-Грузия 2019» будут Генеральный штаб Сил обороны Грузии совместно с JTEC. В процессе планирования и исполнения ментором грузинской стороны будет Командование по трансформации НАТО (ACT), Командование сухопутных войск НАТО (LANDCOM) и Совместный тренировочный и оценочный центр (JFTC).

Minval.az