В Нахчыване сдан в пользование новый Полевой учебный центр Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщает Report, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов ознакомился с условиями, созданными в учебном центре.

Учебный центр оснащен всеми необходимыми средствами для повышения профессионализма личного состава. На территории построено новое жилое и служебное здание, созданы необходимые условия. В здании сданы в пользование коммуникационная, идеологическая, спальная, столовая и техническая комнаты. В учебном центре созданы полоса препятствий и центр управления учениями, проложены дороги, насаждена зеленая полоса.

Для проведения полевых учений на территории построен новый лагерь. В лагере приняты меры для проживания, питания и несения службы личным составом, сданы в пользованные спальные места и бытовые уголки. Созданные условия позволяют при любых погодных условиях успешно проводить учения.

Председатель Верховного Меджлиса заявил, что проводимые в республике работы по строительству армии продолжатся и в будущем, дал поручения по организации службы.

Minval.az