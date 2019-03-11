12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем — 13-17 градусов тепла, в Баку ночью — 6-8, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем — 17-22 градуса тепла, в горах ночью — 0-5, днем — 8-13 градусов тепла.

Minval.az