Министр нефти Венесуэлы и глава компании PDVSA Мануэль Кеведо посетит Азербайджан.
Как сообщает агентство Report, М. Кеведо примет участие в 13-ой министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств 18 марта в Баку.
Министр нефти Венесуэлы и глава компании PDVSA Мануэль Кеведо посетит Азербайджан.
Как сообщает агентство Report, М. Кеведо примет участие в 13-ой министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств 18 марта в Баку.
Дата: 2019/03/11 11:45
Раздел: Азербайджан
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