Министр нефти Венесуэлы и глава компании PDVSA Мануэль Кеведо посетит Азербайджан.

Как сообщает агентство Report, М. Кеведо примет участие в 13-ой министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств 18 марта в Баку.

Minval.az