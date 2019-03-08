«Вор в законе» Надир Салифов («Лоту Гули») осел в Дубае, откуда и ведет свою деятельность. Там он может себя чувствовать в полной безопасности от силовиков из разных стран, в первую очередь — из России. А в РФ «Лоту Гули» следователи хотели бы задать множество вопросов.

Как сообщил «Росбалт» источник в правоохранительных органах, проведя определенное время в Азербайджане, Салифов покинул эту страну и сейчас находится в Дубае. Именно в ОАЭ теперь располагается центр управления многочисленными группировками Салифова, действующими на территории РФ. С ними «вор в законе» почти ежедневно выходит на связь посредством интернета и отдает распоряжения.По словам собеседника агентства, в последнее время представители «Лоту Гули» развернули в России небывалую активность, оперативники только успевают их отлавливать. Недавно под стражу были взяты люди «законника» в Долгопрудном и в Москве, а уже поступают сведения о их небывалой активность в Свердловской области и в других регионах. Фактически сейчас криминальный контроль над всеми рынками и другими коммерческими объектами, который ранее находился у «вора в законе» Ровшана Джаниева («Ровшан Лянкоранский», убит в августе 2016 года в Стамбуле), полностью перешел к Салифову.

Другие азербайджанские законники с ним предпочитают не спорить. Единственным оплотом «оппозиции» являлся близкий родственник Ровшана Заур, до недавнего времени находившейся в Москве. Однако когда стало понятно, что боевики Салифова могут с ним расправятся со дня на день, Заур предпочел пуститься в бега и его «следы» затерялись.

Не забывает «Лоту Гули» показывать и свои связи с «воровским» миром. По словам источника «Росбалта», он периодически выходит на связь с находящимися в Москве «законниками» (которые хотят с ним пообщаться) и доводит свое мнение о тех или иных событиях.

Так, недавно он высказался относительно ситуации с Константином Борисовым («Костыль»). Находясь в местах лишения свободы, Борисов вместе с «криминальным генералом» Сулханом Мжавия («Сулхан») подписал «маляву» о «раскоронации» Руслана Гегечкори («Шляпа младший»). Старшие товарищи последнего уверяют, что сделано это было в пользу администрации исправительных учреждений, которая «имела зуб» на «Шляпу младшего».

Перед тем, как «Костыль» должен был выйти на свободу, представители клана Руслана, в первую очередь Роланд Гегечкори («Роланд Шляпа») и Мераб Мзарелу («Дуяке») искали поддержки среди «воров в законе» для разбирательств с Борисовым. В том числе они надеялись и на помощь Салифова, с которым у «Роланда Шляпы» и «Дуяке» последнее время складывались теплые отношения. В декабре 2018 года Костыль оказался на свободе, но никаких разборок не последовало.

Недавно, Салифов во время связи с Москвой подтвердил, что он в ситуацию с Борисовым вмешиваться не собирается.

Minval.az