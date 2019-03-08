В Ясамальском районе столицы зарегистрирована попытка суицида.

Как сообщает новостное агентство «Онлайн», Константинова Светлана Николаевна (1971 года рождения) не получив от мужа подарка на 8 марта, решила нанести себе ножевые ранения.

В беседе с сотрудниками полиции С. Константинова сообщила, что ее супруг является гражданином США. Она рассказала, что он всегда уделял ей внимание в праздничные дни. Но в этот раз муж не сделал подарка и поэтому она решила покончить с собой.

С диагнозом порезы брюшной стенки женщина госпитализирована в Клинический медицинский центр №1. По факту ведется расследование.

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