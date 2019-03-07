США в декабре прошлого года экспортировали в Азербайджан значительные объемы авиационно-космической продукции на общую сумму в 109 миллионов долларов. Эти данные содержатся в официальной статистике американо-азербайджанской торговли за прошлый год. Согласно источнику, Азербайджан закупил самолеты, космические технологии и спутники. Примечательно, что в 2017 году этой статьи экспорта просто не существовало. Также Баку закупил в США гражданские самолеты и комплектующие к ним на сумму в 31 миллион долларов. Об этом пишет ереванский «Спутник».

Агентство опросило политолога, американиста Сурена Саркисяна, который заявил, что «хотя указанная продукция формально имеет чисто гражданское назначение, нельзя исключать, что в будущем Баку станет закупать технологии двойного назначения». За примерами далеко ходить не надо – в прошлом году Азербайджан закупил гражданские вертолеты Bell-412 и переделал их под военные, добавил армянский эксперт.

В целом, по словам Саркисяна, США в последние годы становятся ключевым партнером Баку в освоении космоса. Азербайджан совместно с США и Францией реализует ряд проектов в области космоса. За последний год Баку запустил на орбиту несколько спутников. При необходимости эти спутники будут использованы против Армении, предполагает Саркисян.

Официальный Ереван в этих условиях практически не может воспрепятствовать сотрудничеству США и Азербайджана в области авиации и космоса. Ресурсов и возможностей у армянского государства для этого чересчур мало, отметил эксперт.

Minval.az