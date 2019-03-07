6 марта в Управлении Международного Военного Сотрудничества состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Великобритании.

Как сообщается на сайте Минобороны, на мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, а также был проведен обмен мнениями по региональной безопасности.

Итогом переговоров стало подписание «Плана военного сотрудничества между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Министерством Обороны Соединенного Королевства на 2019/2020 финансовый год».

Minval.az