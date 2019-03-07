Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Внутренних войск министерства внутренних дел.

Согласно распоряжению, высшее воинское звание генерал-майора присваивается полковнику Мурадову Инглабу Гейдар оглу и полковнику Нифталиеву Селиму Джафар оглу, передает Trend.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении в связи с 27-ой годовщиной создания Внутренних войск группы военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел медалями «За отвагу», медалями «За военные заслуги» за участие в обеспечении территориальной целостности страны, проявленую в ходе боя храбрость, за отличие при выполнении своих должностных обязанностей и задач, поставленных перед военной частью.

Minval.az