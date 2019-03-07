8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью ожидается дождь, который прекратится утром. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-8, днем около 8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана пройдут дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем –8-13 градусов тепла. В горах ночью будет от 1-6 градусов мороза, днем –3-7 градусов тепла.

Minval.az