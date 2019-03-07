Президент Российской Федерации Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравление в связи с Международным женским днем — 8 Марта.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна! Поздравляю Вас с Международным женским днем.

От души желаю, чтобы этот замечательный праздник согрел Вас теплом наступающей весны, вниманием и заботой близких и друзей.

Пусть на жизненном пути Вам всегда сопутствуют успех и удача, а в Вашем доме – царит атмосфера гармонии и любви. Доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравлении президента России.

Minval.az