Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил Агсуинский район.

Целью визита является ознакомления с проводимыми работами по устранению последствий землетрясений 5-6 февраля 2019 года, эпицентр которых находился на территории Агсуинского и Исмаиллинского районов, сообщает агенство «Интерфакс-Азербайджан».

Глава государства ознакомился с ходом строительства новых домов строящихся на месте старых пострадавших от землетрясения.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров проинформировал президента о работе, проделанной в зоне землетрясения.

Глава МЧС сообщил, что на основе обращений граждан проведен осмотр 4893 домов в Шемахе, 1461 домов — Агсу и 919 домов — Исмаиллах. Выявлено, что 244 дома в Шемахе, 150 домов в Агсу и 97 домов в Исмаиллах находятся в аварийном состоянии. В целом в этих районах 88 домов подготовлены к сносу, 65 домов снесено и началось строительство 38 новых домов.

Глава государства дал поручения по проведению качественного и скорого проведения строительно-восстановительных работ.

Minval.az